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Посла России вызвали в израильский МИД после слов Лаврова

Посла России в Израиле Викторова вызвали в МИД страны после высказываний Лаврова о евреях

Фото: Wikimedia Commons

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении МИД Израиля отмечается, что заместитель гендиректора проведет с Викторовым разъяснительную беседу «вследствие возмутительных и непростительных высказываний Сергея Лаврова». В Израиле их также назвали ужасной исторической ошибкой. «Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — добавляется в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset предположил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Глава МИД России порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

Также Сергей Лавров в беседе с итальянской телекомпанией Mediaset высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине. По словам главы ведомства, российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату». Речь идет, в частности, о 9 мая.

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Антон Похиляк
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