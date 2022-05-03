Израиль поменяет позицию по спецоперации на Украине после слов Лаврова о евреях

JP: Израилю придется отказаться от нейтралитета по ситуации на Украине после слов Лаврова

Комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еврейском народе и еврейском происхождении фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера могут заставить Израиль поменять свою нейтральную позицию по российской спецоперации на Украине. Об этом пишет The Jerusalem Post (JP).

Газета утверждает, что, несмотря на попытки израильского руководства сохранить положительные отношения с Москвой ради нормализации ситуации в соседней Сирии, слова главы российского внешнеполитического ведомства заставят Тель-Авив выбирать сторону в конфликте, где замешана Россия. Уже отмечается, что высшие лица руководства Израиля, придерживающиеся нейтралитета, перешли к открытой критике слов Лаврова. Тель-Авив ранее открыто не критиковал Москву, однако показывал свою заинтересованность в позиции Запада, который осуждает действия Кремля.

Более того, Израиль может отказаться от нейтралитета по Украине, так как заинтересованность премьер-министра страны Нафтали Беннета в посредничестве в конфликте, из-за чего он не осуждал действия России, ни к чему не привела. Сам Беннет назвал ложью слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера.

2 мая Лавров в интервью предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни и что «самые ярые антисемиты — как правило, евреи». Глава российского МИД порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

В ответ на слова Лаврова министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от Москвы. Лапид утверждает, что Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста. Российский МИД назвал это заявление «антиисторическими» и обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине.

Заявления Лаврова о евреях и происхождении Гитлера прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны». Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.