Зеленский прокомментировал слова Лаврова о евреях и антисемитизме

Украинский президент Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал политика.

Глава государства прокомментировал интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для итальянского издания Mediaset, где он заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В ответ на это Зеленский заявил, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».

2 мая Сергей Лавров в интервью предположил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Глава российского МИД порассуждал об этом в ответ на слова Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал от России извинений. Он подчеркнул, что высказывание российского коллеги скандально. По словам Лапида, «Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста».

Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.