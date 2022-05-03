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Зеленский прокомментировал слова Лаврова о евреях и антисемитизме

Украинский президент Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал политика.

Глава государства прокомментировал интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для итальянского издания Mediaset, где он заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В ответ на это Зеленский заявил, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».

2 мая Сергей Лавров в интервью предположил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Глава российского МИД порассуждал об этом в ответ на слова Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

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После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал от России извинений. Он подчеркнул, что высказывание российского коллеги скандально. По словам Лапида, «Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста».

Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.

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Марина Совина
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