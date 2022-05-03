МИД обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине

МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине

Министерство иностранных дел России ответило на требования министра иностранных дел Израиля Яира Лапида извиниться перед евреями и в свою очередь указало, что израильское государство поддерживает «неонацистский режим» в Киеве. С таким обвинением ведомство выступило в Twitter.

Российский МИД назвал заявление Лапида «антиисторическими». Лапид утверждает, что Адольф Гитлер не был евреем и евреи не убивали себя во время холокоста. Ранее с предположением, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи», выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть. После слов Лаврова Лапид потребовал извинений от Москвы.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в МИД РФ.

Заявления Лаврова о евреях и происхождении Гитлера прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны». Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.