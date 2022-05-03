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МИД обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине

МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министерство иностранных дел России ответило на требования министра иностранных дел Израиля Яира Лапида извиниться перед евреями и в свою очередь указало, что израильское государство поддерживает «неонацистский режим» в Киеве. С таким обвинением ведомство выступило в Twitter.

Российский МИД назвал заявление Лапида «антиисторическими». Лапид утверждает, что Адольф Гитлер не был евреем и евреи не убивали себя во время холокоста. Ранее с предположением, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи», выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть. После слов Лаврова Лапид потребовал извинений от Москвы.

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«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в МИД РФ.

Заявления Лаврова о евреях и происхождении Гитлера прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны». Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.

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Варвара Кошечкина
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