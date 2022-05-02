Премьер Израиля назвал ложью слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера

Премьер Израиля Беннет назвал слова Лаврова не соответствующими действительности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ложью слова главы МИД России Сергея Лаврова, предположившего, что у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера были еврейские корни. Заявление Беннета приводится в Twitter-аккаунте премьера.

Беннет отметил, что слова российского министра не соответствуют действительности, и посчитал, что их цель — «обвинить самих евреев в ужасных исторических преступлениях». Он также заявил, что крайне серьезно относится к заявлению Лаврова.

Кроме того, израильский премьер призвал остановить использование холокоста в политических целях.

Ранее посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов Лаврова.

До этого министр иностранных дел России в интервью итальянской телекомпании Mediaset предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Лавров порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине быть не может.