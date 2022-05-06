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Названы снижающие уровень сахара в крови продукты

Диетолог Юлия Чехонина: горбуша, чеснок и овсянка помогут отрегулировать уровень сахара

Фото: FotograFF / Фотобанк Лори

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина назвала продукты, снижающие уровень сахара в крови. В их число вошли горбуша, чеснок и овсянка, сообщает издание «Москве 24».

По словам эксперта, определенная пища помогает отрегулировать уровень сахара в крови, что благоприятно сказывается на самочувствии. В первую очередь, в рацион необходимо включить продукты, богатые хромом, так как его недостаток повышает риск сахарного диабета и негативно влияет на организм в целом.

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Чехонина считает, что в ежедневном меню должна присутствовать морская рыба, например, горбуша, в ста граммах которой содержится более 100 процентов от рекомендуемой суточной нормы потребления хрома. Не будет лишним и арахис, богатый растительным белком и витамином PP, который благотворно влияет на состояние сосудов.

Овсянка, чеснок и кешью также попали в список полезных продуктов, помогающих снизить уровень сахара в крови. «В овсянке содержатся полиненасыщенные кислоты, которые имеют богатый микроэлементарный состав, а также пищевые волокна. Именно они играют роль дозатора сахара, замедляя его усвоение и способствуя стабилизации его уровня в крови. Чем медленнее усваиваются продукты, тем медленнее глюкоза попадает в кровь», — подытожила диетолог.

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Юлия Кальницкая
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