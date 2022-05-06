Лидеры «Большой семерки» обсудят с Украиной ужесточение санкций против России

Псаки сообщила, что лидеры стран G7 обсудят с Украиной ужесточение санкций против России

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате видеоконференции обсудят 8 мая меры по ужесточению санкций против России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Псаки уточнила, что в новый санкционный пакет могут попасть как физические, так и юридические лица. По ее словам, окончательный список будет составлен после проведения консультаций.

Ранее о заседании глав G7 сообщило агентство Bloomberg. По словам осведомленных источников, лидеры «Большой семерки» обсудят возможное введение новых санкций против России в связи со спецоперацией на Украине в воскресенье, 8 мая. «Этот разговор предоставит странам возможность скоординировать усилия и, возможно, завершить подготовку любых новых мер», — рассказали Bloomberg.