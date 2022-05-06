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Лидеры G7 обсудят новые санкции против России

Bloomberg: лидеры стран G7 8 мая обсудят новые санкции против России

Фото: Michael Kappeler / globallookpress.com

Лидеры стран Группы семи (G7) 8 мая обсудят новые санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам осведомленных источников, лидеры «Большой семерки» обсудят возможное введение новых санкций против России в связи со спецоперацией на Украине в воскресенье, 8 мая. «Этот разговор предоставит странам возможность скоординировать усилия и, возможно, завершить подготовку любых новых мер», — рассказали Bloomberg.

6 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что представителям стран Европейского союза в Брюсселе дадут время до конца недели на достижение договоренностей по поводу запрета на российскую нефть. Он также добавил, что понимает позицию Венгрии, Словакии и Чехии, которые не готовы поддержать соответствующие санкции, поскольку сильно зависят от российского импорта.

Ранее стало известно, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. 4 мая дипломаты Евросоюза обсудили шестой пакет санкций, который единогласно должны одобрить все 27 государств-членов.

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Алина Гончарова
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