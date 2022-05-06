Shell приостановит работу своих заправок в России

Shell приостановит работу своих заправок и завода в России для продажи новому владельцу

Компания Shell собирается в ближайшие дни приостановить работу своих заправок, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить их продажу новому владельцу, следует из заявления генерального директора компании «Шелл Нефть», владеющей АЗС и предприятием.

Переговоры о продаже «Шелл Нефть» сейчас продолжаются. «Ключевым приоритетом для "Шелл" остаётся безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — говорится в комментарии.

5 мая Forbes сообщил, что новым владельцем заправок может стать «Лукойл». Источники издания также уточняли, что пока продолжаются переговоры. Shell готова продать все заправки вместе с персоналом при условии, что сотрудникам сохранят заработную плату до конца года в прежнем размере.

О намерении избавиться от АЗС в России концерн сообщал еще в начале марта. До этого там объявили также об отказе от поставок российской нефти и газа