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Следователи возбудили дело из-за видео с избиением пленного российского военного

СКР расследует факт избиения грузинским наемником российского пленного на Украине

Фото: СК РФ

Следователи установят лиц, причастных к издевательству над пленным российским военным на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве уточнили, что возбудили уголовное дело после появлении в одной из социальных сетей видеозаписи, на которой грузинский наемник избивает россиянина. Он хотел заставить пленного произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку этим событиям.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело после обстрела ВСУ колонны автомобилей с беженцами под Харьковом. 4 мая 2022 года недалеко от поселка Старый Салтов украинские военные обстреляли колонны автомобилей с мирными жителями. В результате трое беженцев, в том числе один ребенок, погибли. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Мария Рубникович
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