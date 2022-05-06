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Врач рассказала о неожиданной опасности смартфона для осанки

Врач Половодова рассказала, что наклон головы к смартфону может привести к болям в спине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова предупредила о неожиданной опасности частого использования смартфона для осанки. Ее слова приводит издание Ura.ru.

По словам Половодовой, особенно опасно увлечение смартфоном для детей, поскольку оно может привести к болям в спине и искривлению позвоночника. «Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе головными болями», — рассказала она.

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Врач порекомендовала пользоваться смартфоном непрерывно не более 15 минут. «Многие родители думают, что развитие сколиоза у детей, подростков связано с занятиями в школе, неправильной осанкой, но часто это может быть из-за телефона. Также не стоит забывать, что из-за смартфонов, особенно у тех, кто уменьшает расстояние от экрана до глаз менее 30 сантиметров, пользуется ими ночью в темноте, сильно страдает зрение», — добавила Половодова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Геннадий Жданов заявил, что после зимы долгая работа в саду и огороде может привести к травмам. Жданов предупредил, что интенсивная физическая нагрузка, резкие движения, длительная работа вниз головой негативно влияют на позвоночник, мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему.

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Александра Лисица
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