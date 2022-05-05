Дачников предупредили о вреде долгой работы в саду и огороде

Невролог Жданов предупредил, что долгая работа в саду и огороде может привести к травмам

Доктор медицинских наук, врач-невролог Геннадий Жданов заявил, что после зимы долгая работа в саду и огороде может привести к травмам. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Жданов предупредил, что интенсивная физическая нагрузка, резкие движения, длительная работа вниз головой негативно влияют на позвоночник, мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему. «Резкое перенапряжение ослабленных за зиму мышц является причиной появления ноющей или стреляющей боли в спине, суставах рук и ног», — объяснил он.

Специалист посоветовал дачникам правильно распределять усилия, чтобы поработать и отдохнуть без вреда для здоровья. Кроме того, перед работой в саду и огороде им следует делать легкую разминку, а при прохладной погоде — закрывать поясницу платком или накидкой.

Ранее юрист Петр Гусятников предупредил российских дачников, что их могут оштрафовать за нарушение ряда важных требований. В частности, специалист предупредил, что нельзя жечь сухую траву, отходы или готовить шашлык без соблюдения противопожарных норм.