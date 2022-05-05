Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Дачников предупредили о вреде долгой работы в саду и огороде

Невролог Жданов предупредил, что долгая работа в саду и огороде может привести к травмам

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Доктор медицинских наук, врач-невролог Геннадий Жданов заявил, что после зимы долгая работа в саду и огороде может привести к травмам. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Жданов предупредил, что интенсивная физическая нагрузка, резкие движения, длительная работа вниз головой негативно влияют на позвоночник, мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему. «Резкое перенапряжение ослабленных за зиму мышц является причиной появления ноющей или стреляющей боли в спине, суставах рук и ног», — объяснил он.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Специалист посоветовал дачникам правильно распределять усилия, чтобы поработать и отдохнуть без вреда для здоровья. Кроме того, перед работой в саду и огороде им следует делать легкую разминку, а при прохладной погоде — закрывать поясницу платком или накидкой.

Ранее юрист Петр Гусятников предупредил российских дачников, что их могут оштрафовать за нарушение ряда важных требований. В частности, специалист предупредил, что нельзя жечь сухую траву, отходы или готовить шашлык без соблюдения противопожарных норм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условие снятия санкций с России
В приграничном российском регионе запретили фейерверки и салюты на 9 Мая
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Компании начнут скрывать данные для ухода от санкций
Врачи российской больницы по запаху нашли пролежавший неделю труп неизвестного
Сбежавшего польского солдата Чечко похоронят в Белоруссии
Против актера Дмитрия Задорожного возбудили уголовное дело из-за избиения кота
Зеленский предложил другим странам взять шефство над регионами Украины
Старейшая женщина в мире назвала неожиданную причину своего долголетия
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.