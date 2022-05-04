Дачников предупредили о штрафах за поведение на участке

Юрист Гусятников предупредил, что дачников могут оштрафовать за мусор и шашлыки на участке

Российских дачников могут оштрафовать на личном участке за нарушение ряда требований — например, за захламление частной территории или приготовление шашлыка без соблюдения противопожарных норм. О риске быть наказанными любителей загородного отдыха предупредил управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, пишет РИА Новости.

Однако эксперт отметил, что за мусор или использование участка не по назначению обычных дачников наказывают редко — чаще ответственность ложится на юрлиц. Тем не менее Гусятников напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении еды на открытом огне, сжигание отходов или сухой травы физлицам придется заплатить две-три тысячи рублей.

«Если еда готовится на мангалах, жаровнях и т.п., то от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — пояснил юрист.

Гусятников добавил, что наказание предусмотрено и за использование дачного участка не по назначению — например, для разведения домашнего скота или птицы. Размер взыскания в этом случае зависит от конкретной провинности, пояснил юрист.

Ранее россиянам напомнили правила разведения костров на даче. Эксперты посоветовали разместить огонь в специально подготовленных местах — в ямах или железных бочках, которые соответствуют противопожарным критериям.

Для шашлыка предложили установить металлический мангал. Перед разведением огня территорию необходимо очистить от легковоспламеняющихся предметов. Указанные приспособления требуется установить в 50 метрах от домов и других сооружений, в 30 метрах от листвы и в 100 метрах от хвойного леса.

