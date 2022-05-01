Россиянам напомнили о правилах разведения костра на даче

Юрист Редин напомнил, что разводить костер разрешается в специально подготовленных местах

Разводить костер и делать шашлыки на даче разрешается в специально подготовленных местах. О правилах организации открытого огня россиянам напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, сообщают РИА Новости.

Для разведения костра дачникам посоветовали использовать ямы или железную бочку, которые соответствуют противопожарным критериям. Для шашлыка предложили установить металлический мангал. Перед разведением огня территорию необходимо очистить от легковоспламеняющихся предметов. Указанные приспособления требуется установить в 50 метрах от домов и других сооружений, в 30 метрах от листвы и в 100 метрах от хвойного леса.

«Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой», — заявил юрист.

За нарушение правил может грозить штраф. Частное лицо могут обязать выплатить две-три тысячи рублей. Размер штрафов для должностных лиц выше.

Ранее в апреле независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров отметил, что с приходом первого весеннего тепла россияне почти сразу открывают шашлычный сезон. Он посоветовал выбрать правильную локацию для разжигания костра как можно дальше от горючих материалов.