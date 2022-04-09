Россиянам дали совет в преддверии шашлычного сезона

Эксперт Назаров рассказал, как правильно выбрать место для шашлыков

С приходом первого весеннего тепла россияне почти сразу открывают шашлычный сезон. В преддверии начала пикников независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров в разговоре с «Лентой.ру» дал совет, как правильно выбрать безопасное место и избежать пожара из-за неосторожного обращения с огнем.

Самое главное, что нужно учесть во время отдыха на природе — выбрать правильную локацию для разжигания костра, напоминает Сергей Назаров.

«Выбирать место нужно как можно дальше от горючих материалов. Не надо ходить в чащу, лучше, чтобы была поляна. К тому же люди не в первый раз жарят шашлыки, в прошлом году это тоже кто-то делал, соответственно, остались кострища, можно останавливаться на этих же местах. Мангалы и костры должны быть там, откуда точно не будет распространения пожара. После себя надо убирать и мангалы, и угли, чтобы они не разгорелись», — рассказал специалист.

Пожары могут быть очень серьезными, шашлычные костры — это мощный источник зажигания Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

На первые шашлыки люди начинают выезжать, когда тает снег. Из-за этого в весенне-летне-осенний период больше лесных пожаров, чем в холодное время года, рассказывает Сергей Назаров.

«В основном пожары возникают из-за невнимательности, потому что многие считают, что после меня — хоть потоп. Когда разводил огонь, не очистил место или оставил костер, не затушил угли, уехал, а ветер раздул, и искры полетели на сухую траву. Главное, чтобы около кострища не было возможности распространения огня. Зима прошла, но трава-то сухая прошлогодняя осталась. Простое внимание — соблюдай безопасность и думай о других», — пояснил он.

Также с собой обязательно необходимо брать одну или две канистры воды на случай, если возникнет возгорание. В идеале иметь с собой огнетушитель, потому что затоптать огонь ногами мало шансов, отметил специалист.

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