Россиянам назвали условие продления майских праздников

Выходные в мае можно продлить при сохранении рабочих мест, считает завкафедрой Петровская

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская назвала условие для продления майских праздников в России. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В беседе с изданием Петровская заявила, что разрешать людям не работать 4-6 мая или нет — дискуссионный вопрос, поскольку такие «длинные каникулы» — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Решение об их предоставлении будет принято, если цель дать людям возможность провести это время на огородах и сохранить рабочие места окажется в приоритете, считает она.

Две стороны одной идеи

Петровская напомнила, что в России далеко не все организации могут позволить себе приостановку работы, а введение десятидневных выходных обязывает работодателей платить работникам в повышенном размере, что создает дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда. Дело в том, что за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, оплата производится в повышенном размере.

С другой стороны, предложение сделать выходными дня 4-6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах. Граждане проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью.

Однако, заметила Петровская, некоторые компании и без официальных выходных устанавливают период с 1 по 10 мая, как нерабочий, либо организуют «плавающий» график работы, что дает сотрудникам возможность отдохнуть.

Предложение Даванкова

С инициативой продлить выходные на майских праздниках до 10 дней выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, отдых с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. «Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40 процентов», — обратил внимание парламентарий. Кроме того, указал он, люди смогут посвятить это время общению с близкими.

Как считает депутат, реализовать эту идею достаточно легко, аналогично нерабочим дням, объявленным государством во время пандемии COVID-19. Даванков добавил, что партия «Новые люди» обратится к правительству по вопросу поддержки бизнеса в дополнительный выходной.

Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники Владислав Даванков вице-спикер Госдумы

Другие мнения

Идею Даванкова поддержал заместитель главы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. По его мнению, майские каникулы позволят россиянам полноценно отдохнуть, поскольку в такие непростые времена, как пандемия коронавируса и санкции, людям необходима передышка.

Абрамов считает, что на майские праздники граждане смогут не только посадить урожай, но и отдохнуть и пообщаться с близкими. Кроме того, он полагает, что нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции не позволяли россиянам полноценно отдохнуть.

В то же время член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что идея о продлении майских праздников выглядит несвоевременной и неуместной в условиях экономических санкций.

Депутат напомнила, что работодатели в России переживают достаточно сложный период и всеми силами стараются сохранить заработную плату сотрудникам, поэтому накладывать на них дополнительные затраты нельзя. По ее мнению, 14 праздничных дней, внесенных в календарь, достаточно много по сравнению с другими странами.

Сокращенная рабочая неделя

Идея о введении в России четырехдневной рабочей недели обсуждается уже достаточно давно. В последний раз в этом ключе высказывался замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Он считает, что в свете сокращения количества рабочих мест на них претендует большее количество людей.

Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками Александр Шершуков Замглавы Федерации независимых профсоюзов России

По мнению Шершукова, эта мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики, однако должна пройти дискуссию.

Сокращенный рабочий день

Еще одно предложение в отношении трудового распорядка россиян поступало от депутата Госдумы Виталия Милонова. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что в России нужно вернуться к идее о сокращении рабочего дня с восьми до семи часов. По его мнению, таким образом увеличится производительность труда.

Милонов заявил, что поддержал бы инициативу Даванкова о продлении майских праздников лишь частично, так как не все россияне «зарабатывают на жизнь сажанием рассады укропа и высеиванием морквы». Кроме того, указал он, при решении данного вопроса стоит учитывать, что российская экономика находится в сложном положении и сейчас сложно прогнозировать, какая будет ситуация к началу мая из-за грядущей волны санкций.

Многим работодателем не из чего будет платить, а вот вернуться к гениальной идее про семичасовой рабочий день, которую я предложил, точно нужно, потому что производительность труда от семичасового рабочего дня повышается в отличие от восьмичасового Виталий Милонов депутат Госдумы

Согласно производственному календарю, в мае 2022 года праздничными выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.