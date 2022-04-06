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В Госдуме прокомментировали идею продления майских выходных

Депутат Бессараб сочла несвоевременной идею продления майских выходных в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Идея продлить майские выходные в России сейчас выглядит несвоевременной, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее комментарий публикуют «Известия».

В условиях экономических санкций подобная инициатива неуместна, уверена депутат. Бессараб напомнила, что работодатели в России переживают достаточно сложный период и всеми силами стараются сохранить заработную плату сотрудникам.

В этих условиях накладывать на работодателей затраты на предоставление дополнительных праздничных нерабочих дней нельзя, считает она.

В России в календарь внесено 14 праздничных дней, и это достаточно много по сравнению с другими странами, пояснила Бессараб.

В свою очередь, сенатор Иван Абрамов поддержал идею продлить нерабочие дни в мае до 10-го числа. По мнению парламентария, в такие непростые времена, как пандемия коронавируса и санкции, людям необходима передышка.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков выступил с инициативой продлить майские праздники. По его утверждению, отдых в период с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. Кроме того, по его мнению, это время граждане смогут посвятить общению с близкими.

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Анна Щербакова
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