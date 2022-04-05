В Госдуме захотели продлить майские выходные

Вице-спикер Госдумы Даванков захотел продлить майские выходные до 10 дней

В Госдуме захотели продлить выходные на майских праздниках до 10 дней. С таким предложением выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, сообщается на сайте партии «Новые люди».

Депутат считает, что отдых с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. «Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40 процентов», — говорит Даванков.

Он также добавил, что это время россияне смогут посвятить общению с близкими.

Даванков считает, что продление майских каникул достаточно легко реализовать. В пример он приводит нерабочие дни, объявленные государством во время пандемии COVID-19. Депутат добавил, что партия обратится к правительству по вопросу поддержки бизнеса в дополнительный выходной. «Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — заключил Даванков.

Согласно производственному календарю, в мае 2022 года праздничными выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ранее замглавы ФНПР Александр Шершуков предложил сократить в России рабочую неделю. Он уверен, что это поможет сохранить рабочие места на рынке труда.