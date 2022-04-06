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В Совфеде объяснили необходимость продления майских праздников

Сенатор Абрамов объяснил продление майских праздников необходимостью полноценно отдохнуть

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Продление нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит россиянам полноценно отдохнуть. Так их необходимость объяснил заместитель главы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, пишет РИА Новости.

По его словам, в такие непростые времена, как пандемия коронавируса и санкции, людям необходима передышка. Абрамов добавил, что на майские праздники граждане смогут не только посадить урожай, но и отдохнуть и пообщаться с близкими. Он предположил, что к этому времени все ковидные ограничения в стране снимут.

По мнению сенатора, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции не позволяли россиянам полноценно отдохнуть.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков выступил с инициативой продлить майские праздники. По его утверждению, отдых в период с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. Кроме того, это время граждане смогут посвятить общению с близкими.

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Юлия Ямпольская
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