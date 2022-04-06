Милонов призвал сократить рабочий день в России до 7 часов

Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в России до 7 часов

Депутат Виталий Милонов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в России нужно вернуться к идее о сокращении рабочего дня с восьми до семи часов. По его мнению, таким образом увеличится производительность труда. Он также частично поддержал идею о десяти выходных в майские праздники.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванко выступил с идеей продлить майские праздники в этом году до 10 дней. Отдых с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень, считает он.

Милонов заявил, что поддержал бы эту инициативу лишь частично, так как не все россияне «зарабатывают на жизнь сажанием рассады укропа и высеиванием морквы».

«Конечно же, та часть людей, которая видит для себя некую стабильность в том, чтобы запастись собственной сельхозпродукцией, должна иметь возможность с наименьшими потерями попросить выходные между 2 и 9 мая. Возможно, с каким-то коэффициентом за счет отпуска — один к двум как вариант. Но ведь большая часть людей по-другому занимается своими делами, и отпускать людей в вынужденный такой оплаченный отпуск, увеличивать нагрузку на работодателей — это нужно просто взвесить», — поделился депутат.

Он также отметил, что при решении данного вопроса стоит учитывать, что российская экономика находится в сложном положении и сейчас сложно прогнозировать, какая будет ситуация к началу мая из-за грядущей волны санкций. «Многим работодателем не из чего будет платить, а вот вернуться к гениальной идее про семичасовой рабочий день, которую я предложил, точно нужно, потому что производительность труда от семичасового рабочего дня повышается в отличие от восьмичасового», — заключил Милонов.

Ранее сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел исследование и назвал специальности в IT-сфере с самыми высокими зарплатами.