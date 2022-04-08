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Названо условие для продления майских праздников в России

Завкафедрой Петровская заявила, что праздники в мае могут продлить, сохранив рабочие места

Фото: Sergey Sobyanin / Twitter / Global Look Press

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская в беседе с агентством «Прайм» назвала условие для продления майских праздников в России.

Как объяснила специалист, длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. По мнению Петровской, россиянам могут разрешить отдыхать 4-6 мая, если дополнительные выходные дадут возможность им провести их на своих огородах, обеспечив себя урожаем осенью, а также позволят сохранить рабочие места.

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Петровская обратила внимание на то, что не все компании на рынке могут позволить себе приостановку работы, а введение десятидневных выходных обязывает работодателей платить работникам в повышенном размере, что создает дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда.

Вопрос о «длинных выходных» дискуссионный, но уже в ближайшее время он должен быть решен, считает завкафедрой.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков выступил с инициативой продлить майские праздники. По его утверждению, отдых в период с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. Кроме того, по его мнению, это время граждане смогут посвятить общению с близкими. Предложение поддержал сенатор Иван Абрамов. В то же время член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала эту идею несвоевременной.

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Марина Совина
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