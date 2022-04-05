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Россияне признались в желании провести майские праздники на даче

Большинство россиян планируют уехать на майские на дачу или в деревню

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Большинство россиян решили провести майские праздники на даче или в деревне. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, 41 процент респондентов запланировали уехать на праздники на дачу или в деревню, еще 21 процент признались в желании остаться дома и провести выходные на диване. Посвятить время работе решили 18 процентов участников опроса.

По шесть процентов опрошенных выбрали отдых у морского побережья и путешествие с экскурсионной программой внутри страны. Такое же количество россиян собирается отправиться за границу. Оставшиеся два процента туристов запланировали поездку в горы.

Ранее в апреле аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные среди россиян авианаправления для отдыха на майские праздники. Так, больше всего туристы интересовались рейсами в Москву и Сочи — билеты в эти города искали по 15 процентов путешественников. Еще 12 процентов искали перелеты в Санкт-Петербург.

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Дарья Рыбак
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