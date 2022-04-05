Названы самые популярные направления для отдыха россиян на майские праздники

Москву и Сочи назвали самыми востребованными направлениями для отдыха россиян в мае

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные внутрироссийские и зарубежные авианаправления на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, 60 процентов российских туристов интересовались авиарейсами по России в период с 30 апреля по 15 мая. Так, наиболее востребованными оказались Москва и Сочи — билеты в эти города искали по 15 процентов путешественников.

Расписание перелетов в Санкт-Петербург изучали 12 процентов россиян. Отдыхом в Минеральных Водах и Калининграде интересовались по пять процентов туристов, в Махачкалу — четыре процента, в Казань и Симферополь — по три процента, в Уфу и Екатеринбург — по два процента.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями на период майских праздников стала Турция, куда доля поисковых запросов составила 23 процента. Далее по популярности следуют Узбеистан (9 процентов), Азербайджан (5 процентов), а также Киргизия и ОАЭ (по 4 процента).

Ранее сообщалось, что с 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с еще 52 странами. Так, будут сняты ограничения на перелеты в Алжир, Аргентину, Афганистан, Бахрейн, Боснию и Герцеговину, Ботсвану, Бразилию, Венесуэлу, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Ирак, Кению, Китай, КНДР, Коста-Рику, Кувейт и в ряд других дружественных государств.