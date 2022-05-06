В Совфеде обвинили Запад в отсутствии прогресса в переговорах с Киевом

Сенатор Клишас заявил, что прогресс в переговорах с Киевом отсутствует по вине Запада

В отсутствии прогресса на переговорах Москвы и Киева стоит винить Запад. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор считает, что Западу выгодно подталкивать Украину к продолжению боевых действий, даже если это в итоге приведет к полному уничтожению страны.

Клишас уверен, что периодически звучащие заявления политиков из Европы и США о том, что они хотели бы видеть, как Украина победит «на поле боя», нельзя расценивать никак иначе.

«Неонацистская хунта в Киеве эти сигналы Запада слышит и действует соответственно», — добавил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине можно решить только «на поле боя». Похожие заявления делала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.