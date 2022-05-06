Беременная Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов

Фанаты раскритиковали беременную Бритни Спирс за фото топлес

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс, которая недавно объявила о третьей беременности от своего жениха Сэма Асгари, снялась топлес и напугала фанатов. Соответствующие снимки она опубликовала на своей страннице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость позирует обнаженной, обнимая в руках свою собаку по кличке Сойер. Для фото певица подвела глаза черным карандашом, а волосы собрала в небрежный высокий пучок.

Несмотря на позитивное настроение Спирс, поклонники неоднозначно отнеслись к ее снимкам. «Боже, помоги спасти ее душу», «Я чувствую, как плохо этому псу», «Это очень странно», «С этой девушкой не все хорошо. Ее жизнь несчастна, и ее ментальное здоровье подорвано». «Ты скоро станешь мамой. Прекрати показывать себя голой», — высказывались юзеры.

Однако нашлись и те, кто похвалил звезду за смелость. «Ты вся светишься от счастья», «Вот это горячая мамочка», «Свободная Бритни», «Отлично выглядишь!», «Мы обожаем, когда ты улыбаешься», — написали пользователи сети.

Раннее в апреле Бритни Спирс показала фигуру в откровенном образе на пляже в Мексике. Знаменитость запечатлели лежащей на пляже у океана в бикини с цветочным принтом и солнцезащитных очках. По словам Спирс, она уже тогда находилась в положении.

У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.