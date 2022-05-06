Мужчина год прожил в доме с огромной дикой паучихой и назвал ее Шарлоттой

Daily Mirror: австралиец Грей год прожил в доме с огромной паучихой и сделал ее питомцем

Житель австралийского города Кернс, штат Квинсленд, год прожил в доме, где завелся огромный паук. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дикий гигантский крабовый паук появился в доме Джейка Грея больше года назад. Несмотря на первоначальный шок, дети австралийца Джек и Белла привыкли к членистоногому, которое ползает по дому, и назвали его Шарлоттой.

Многие пользователи соцсетей спрашивают семью, правда ли у них живет такой большой паук и планируют ли они избавляться от него. Грей подтвердил, что Шарлотта действительно существует, ее размер «больше обычного», и он рад, что она живет в его доме. Мужчина подчеркнул, что надеется, что в будущем паучиха вырастет еще.

«Мы впервые заметили Шарлотту 12 месяцев назад. Она была крупнее обычного и за год выросла еще. Мы видели, как она поедает азиатского домашнего геккона, и это было яркое зрелище», — отметил он.

В комментариях многие пользователи не разделили энтузиазма австралийца по поводу его членистоногого питомца. «Я знаю, что пауки полезны, и часто им нет дела до людей, но я бы все равно сжег к чертям весь дом», — написал один из них.

Гигантские крабовые пауки вырастают до 15 сантиметров в длину, но не так страшны, как могут показаться на первый взгляд. Они редко кусают людей, а если делают это, то их укус вызывает скорее неприятные ощущения, чем серьезные последствия.

Эксперт по паукам Линда С. Рейор написала, что пауки чаще всего полагаются на умение быстро бегать, чтобы скрыться от хищников. «Я 14 лет изучала австралийских гигантских крабовых пауков, имела дело с тысячами особей, и за все это время меня укусили всего 11 раз. Чаще всего это происходило заслуженно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Сиднея, Австралия, оставила появившегося дома большого паука в качестве питомца, дала ему имя и предпочла его общество гостям, отказавшись убивать его по их просьбе. Она и не думала избавляться от нового соседа, поскольку он ловил мух и комаров и не представлял никакой опасности для хозяйки дома.

