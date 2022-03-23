Девушка оставила гигантского паука в качестве питомца и предпочла его гостям

Девушка отказалась убивать поселившегося в доме гигантского паука ради гостей

Жительница Сиднея, Австралия, оставила появившегося дома большого паука в качестве питомца, дала ему имя и предпочла его общество гостям, отказавшись убивать его по их просьбе. Об этом она рассказала в посте на сайте Reddit в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»).

26-летняя автор поста объяснила, что в Австралии распространены гигантские крабовые пауки, и один из них забрел к ней в дом и поселился в гостиной. Она и не думала избавляться от нового соседа, поскольку он ловил мух и комаров и не представлял никакой опасности для хозяйки дома. Австралийка назвала паука Саймоном.

Однажды у девушки остановился друг Бен с девушкой Шей. Она предупредила гостей, что у нее дома живет паук, и тех это не испугало. Однако когда Шей увидела Саймона, она была в шоке от его размера и попросила хозяйку избавиться от него. «Я сказала, что нет, я не буду убивать паука, и он не причинит никому вреда. Видимо, Бен не уточнил, насколько велики гигантские крабовые пауки, и Шей не знала», — заметила автор поста.

В итоге австралийка и Бен поймали паука и выпустили его на улицу. Это не удовлетворило Шей, которая требовала убить животное. Поскольку хозяйка ни в какую не соглашалась это сделать, гости переехали в отель.

Автор поста обратилась к пользователям с вопросом, правильно ли она поступила в сложившейся ситуации. Комментаторы поддержали девушку и написали, что на месте страдающей арахнофобией Шей не поехали бы в дом, где есть пауки.

Ранее сообщалось, что житель Сиднея, Австралия, нашел в машине паука, решил сделать его своим питомцем и дал ему имя. Однажды австралиец выпустил Стива из машины, но он каким-то образом нашел дорогу обратно и снова вернулся в привычное жилище.