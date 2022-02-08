Мужчина нашел в машине паука и сделал его своим питомцем

Житель Сиднея, Австралия, нашел в машине паука, решил сделать его своим питомцем и дал ему имя. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летний Крис Тейлор рассказал, как год назад обнаружил паука на приборной панели автомобиля. Вместо того чтобы выбросить его на улицу, он решил оставить животное. Со временем мужчина настолько привязался к пауку, что назвал его Стивом.

Однажды австралиец выпустил Стива из машины, но он каким-то образом нашел дорогу обратно и снова вернулся в привычное жилище. Уже привыкнув к тому, что Стив — самец, Тейлор узнал, что тот на самом деле самка, однако решил не менять кличку.

Австралиец отметил, что питомец доставил ему неудобства всего один раз: когда мужчина ехал в тоннеле, Стив неожиданно упала к нему на колени, тем самым испугав его. В итоге Тейлор чуть не врезался в стену, но все закончилось хорошо.

Мужчина признается, что он не хочет, чтобы паук покидал его, ведь с ним намного веселее. Те, кто садится к нему в машину, не зная о необычном питомце, обычно пугаются, когда он внезапно появляется.

Ранее сообщалось, что американский певец и музыкальный продюсер Саймон Кертис нашел лягушонка в салате и решил оставить его в качестве домашнего питомца. Он назвал лягушонка Тони.