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Блогерша показала девушкам с большой грудью правильную одежду для тренировки

Daily Star: блогерша с большой грудью предложила надевать на тренировки три топа сразу

Кадр: @billiebopbillie

Блогерша из Канады с никнеймом billiebopbillie показала обладательницам груди большого размера правильную одежду для тренировки. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, юзерша призналась, что она, как и многие женщины, часто испытывает дискомфорт в области бюста во время активных занятий спортом. Кроме того, девушка подчеркнула, что выбрать подходящие предметы гардероба, которые выглядели бы стильно и при этом обеспечивали поддержку груди, также непросто. По этой причине блогерша с пышными формами показала лайфхак, который проверила на себе, будучи на пробежке.

На размещенных кадрах канадка предложила надевать три спортивных топа поверх обычного бюстгальтера сразу перед тем, как отправиться на кардиотренировку. Протестировав данный метод, она подтвердила, что он работает.

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Видео стало вирусным, набрав более 91 тысячи лайков и сотни комментариев. При этом мнения пользователей сети насчет данного ролика разделились: одни начали подшучивать над billiebopbillie, другие отнеслись с пониманием и сочувствием. «Поэтому я ношу четыре пары трусов», «Не вижу проблемы», «Вы что, не понимаете, что ей действительно больно», «Я бы назвала это не проблемой, а подарком», — комментировали юзеры.

Ранее в апреле блогерша Харли Слотер показала, как женщинам с большим размером груди носить одежду с глубоким декольте. Девушка подчеркнула, что обладательницам пышных форм зачастую трудно подобрать незаметное белье. По этой причине она решила изобрела свой метод, который обеспечит идеальную посадку платьев и топом с вырезами. Для того, чтобы применить его, понадобится лишь обыкновенная серьга-пуссет.

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Полина Гераскина
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