Женщинам c большой грудью показали способ носить одежду с глубоким декольте

Блогерша Харли Слотер показала, как придать форму декольте с помощью серьги

Блогерша Харли Слотер показала способ носить одежду с глубоким декольте женщинам с большой грудью. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

По словам героини материала, обладательницам объемных форм зачастую трудно подобрать незаметное нижнее белье под одежду с глубокими вырезами. По этой причине девушка придумала собственный метод, благодаря которому можно не опасаться, что грудь выпадет из декольте.

На кадрах видео автор запечатлена в голубом платье с V-образным вырезом, который частично открывает ее бюстгальтер. Она взяла обыкновенную серьгу-пуссет и с ее помощью соединила две части лифа. За счет того, что украшение подходило к тону принта, оно стало незаметным дополнением к наряду. Слотер подчеркнула, что описанный способ быстро решит проблему сокрытия нижнего белья под одеждой, когда под рукой нет швейного набора.

Ролик стал вирусным и набрал более 50 тысяч просмотров. Мнения подписчиков о лайфхаке разделились. Некоторые из них сочли, что серьга может испортить вещь из-за необходимости делать прокол в ткани, а другие, напротив, поблагодарили блогершу за совет. «Это правда очень умно!», «То же самое можно сделать с брошью», — писали в комментариях.

Ранее в апреле блогерша Дженнифер Уорнс раскрыла простой способ, который поможет правильно подобрать нижнее белье. Известно, что 80 процентов женщин некорректно определяют размер бюстгальтера, из-за чего испытывают дискомфорт. Девушка порекомендовала проследить за бретелями и поясом бра в течение дня: их положение может свидетельствовать о неудачной покупке.