Блогерша раскрыла простой способ правильно подобрать размер бюстгальтера

TikTok-блогерша Уорнс показала, как выбрать размер бюстгальтера по положению его пояса

Блогерша Дженнифер Уорнс раскрыла простой способ, который поможет подобрать правильный размер бюстгальтера. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал The Sun.

Юзерша с никнеймом itsjenwarnes отметила, что более 80 процентов женщин некорректно определяют размер груди и годами носят неудобное нижнее белье. В связи с этим девушка показала лайфхак, для которого не понадобятся измерительная лента и другие подручные средства.

На кадрах видео автор посоветовала зрителям следить за поясом бюстгальтера: если он поднимается вверх в течение дня, то размер бра слишком большой или есть необходимость отрегулировать бретели. Правильное положение пояса, по словам эксперта, — параллельно линии талии. «Это очень важно, так как бюстгальтер осуществляет 80 процентов поддержки груди. Если он велик — поддержка теряется», — объясняет Уорнс.

Ролик стал вирусным и за один день набрал около 191 тысячи просмотров. «Мне всегда казалась, что это у меня странная фигура. Я постоянно поправляю пояс, но он все равно поднимается вверх», «О, отличное объяснение!», «Это также может означать, что бретели слишком короткие», — высказались пользователи соцсети в комментариях.

Ранее в апреле Дженнифер Уорнс поделилась простым способом, который позволит носить одежду с глубокими вырезами без нижнего белья. Блогерша протестировала специальную тейп-ленту и удивилась полученному результату: ее большая грудь выглядела подтянутой — будто после пластической операции.