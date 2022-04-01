Блогерша раскрыла простой способ визуально уменьшить грудь

Блогерша раскрыла простой способ уменьшить грудь без операций с помощью тейп-ленты

Женщина раскрыла простой способ, с помощью которого можно визуально уменьшить грудь без пластических операций. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Блогерша Дженнифер Уорнс объяснила, что не может носить наряды с глубокими вырезами из-за обвисшей груди. По ее словам, недавно она узнала о существовании тейп-ленты, которая приклеивается на кожу и визуально подтягивает зону декольте. Так, на размещенных кадрах женщина приклеила ленту на правую грудь, а левую оставила без изменений. Затем она примерила платье с вырезом и продемонстрировала получившийся результат.

«Я не надевала бюстгальтер, это всего лишь лента. Моя грудь выглядит так, словно я только что сделала пластическую операцию!» — поделилась Уорнс. В ролике видно, что грудь, на которую блогерша приклеила ленту, выглядит более подтянутой и стала визуально меньше.

Подписчиков блогерши удивил ее лайфхак. «Что? Твоя грудь выглядит просто потрясающе! Я не верю своим глазам!», «Ты выглядишь великолепно», «Произошло какое-то чудо», «Где купить такую ленту? Мне срочно нужна подтяжка!», «Спасибо огромное! Теперь и я смогу носить платья с вырезами», — писали юзеры.

Ранее в марте девушка уменьшила грудь и показала разницу в посадке одежды до и после операции. На размещенных в сети кадрах 22-летняя Андреи Коронадо (Andrei Coronado) объяснила, что до хирургического вмешательства ее грудь достигла пятого размера. По словам блогерши, она была обвисшей и причиняла большое количество проблем. Например, девушка не могла носить кроп-топы, поскольку ее бюст выпадал из одежды.