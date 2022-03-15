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Девушка уменьшила грудь и показала разницу в посадке одежды до и после операции

Блогерша уменьшила грудь и показала в TikTok, как она перестала выпадать из-под одежды

Кадр: @coroandrei

Девушка сделала операцию по уменьшению груди и показала разницу в посадке одежды до и после процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах 22-летняя Андреи Коронадо (Andrei Coronado) объяснила, что до хирургического вмешательства ее грудь достигла пятого размера. По словам блогерши, она была обвисшей и причиняла большое количество проблем. Например, девушка не могла носить кроп-топы, поскольку ее бюст выпадал из одежды.

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Так, Коронадо решилась на уменьшение груди и отправилась в клинику Хьюстона, США. Процедура обошлась девушке в 13,5 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей). Она призналась, что в течение недели после операции испытывала сильную боль и принимала обезболивающие средства каждые шесть часов.

В своем TikTok-ролике блогерша продемонстрировала разницу в посадке одежды до и после помощи медиков. Она примерила три топа и обратила внимание зрителей на то, что после операции ее грудь перестала вываливаться из-под одежды, и вещи смотрятся на ней эстетично.

Ролик стал вирусным и набрал больше 19 миллионов просмотров. Пользователи сети отметили, что после операции Коронадо стала выглядеть лучше, чем раньше. «Ты стала королевой! Поздравляю!», «Выглядишь гораздо красивее», «Я так рада за тебя!», «Великолепный результат!», «Ты невероятно красива!» — писали юзеры.

В феврале женщина решила уменьшить грудь и едва не умерла из-за ошибки хирургов. 29-летняя Тиффани Миллс (Tiffany Mills) рассказала о ряде неудачных операций, которые она перенесла в январе 2022 года. Так, врачи перепутали данные героини материала с документами другой пациентки, вживив ей грудные имплантаты, а также сделав подтяжку живота и четыре липосакции в разных зонах. Проснувшись через несколько часов после процедуры, Миллс с ужасом обнаружила, что ее тело полностью «перекроили» без ее ведома.

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Таисия Косинцева
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