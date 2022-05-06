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Спутниковый интернет Starlink станет мобильным

SpaceX разрешит переносить терминалы Starlink за 25 долларов в месяц

Фото: Starlink

SpaceX анонсировала платную возможность переноса терминалов Starlink. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В компании рассказали о появлении нового тарифа, который допускает мобильное использование терминала Starlink. Американские абоненты сервиса за дополнительную плату смогут использовать оборудование компании и получать доступ к спутниковому интернету без привязки к конкретному адресу. Стоимость услуги составит 25 долларов в месяц.

Журналисты объяснили, что пользователи тарифа будут иметь возможность переносить с собой терминал между несколькими адресами или использовать в любой точке США. «Starlink предлагает гибкость и доступность, которые традиционные интернет-провайдеры (и многие операторы мобильных сетей) просто не могут обеспечить», — отметили авторы. При этом журналисты заметили, что большая часть пользователей Starlink вряд ли сможет собрать и развернуть комплект для приема сигнала самостоятельно.

В конце марта SpaceX увеличила стоимость месячного доступа к спутниковому интернету Starlink — сервис подорожал с 99 до 110 долларов. Также подорожал стартовый комплект, который теперь обходится в 599 вместо 499 долларов. В компании объяснили, что цены выросли в связи с инфляцией.

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Андрей Ставицкий
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