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Четверых россиян отправили в СИЗО за участие в запрещенном движении АУЕ

В Сургуте четверых россиян отправили в СИЗО за участие в запрещенном движении АУЕ

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Сургуте четверых россиян в возрасте от 19 до 29 лет отправили в СИЗО за участие в деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу Денис Волощенко.

По данным ведомства, в период с ноября 2020-го по 25 апреля 2022 года молодые люди, трое из которых ранее были неоднократно судимы, организовали ячейку АУЕ. Фигуранты пропагандировали экстремистскую идеологию в местах лишения свободы и в интернете, вербовали новых участников и собирали деньги для работы подразделения.

Противоправные действия выявили сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН.

Ранее стало известно, что прокуратура отдала в суд дело «положенца» из Ногинска, известного в криминальных кругах как Армян. По версии следствия, он состоял в движении АУЕ.

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Елизавета Новикова
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