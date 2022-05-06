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Перечислены правила сохранения зрения при просмотре телевизора

Офтальмолог Шкатова: сильнее всего вредят зрению телевизоры с маленькой диагональю экрана

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Офтальмологи рассказали, какие телевизоры сильнее всего вредят зрению, и перечислили правила, позволяющие его сохранить. Их слова приводит издание РИАМО.

По словам врача-офтальмолога Алены Шкатовой, сильнее всего глаза нагружаются и устают от просмотра телевизоров с маленькой диагональю экрана. Из-за этого, согласно исследованиям, могут развиться близорукость и миопический астигматизм. Шкатова добавила, что безопасным для зрения считается просмотр телевизора с большим экраном с расстояния три метра.

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Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Татьяна Щеголева добавила, что для сохранения зрения смотреть телевизор лучше сидя, а не лежа в «скрюченном виде». «Неправильная посадка головы может быть как лежа, так и сидя. Но больше, конечно, лежа, когда голова находится на подушке, а подбородок касается груди. Это приводит к сужению сосудов шеи и в дальнейшем — к снижению притока крови к головному мозгу и к глазам», — пояснила специалистка, добавив, что нарушение кровоснабжения может привести к ухудшению зрения, мигреням и головным болям.

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Наталья Обрядина
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