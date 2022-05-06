Россиянам дали совет по «нейтрализации» болтливых попутчиков в поездах

Эксперты «Тонкости туризма» посоветовали пассажирам заранее скачать музыку для поездки

Российским путешественникам раскрыли способы избежать нежелательного общения со словоохотливыми попутчиками в поездах. Рекомендации опубликованы на сайте портала «Тонкости туризма».

По мнению специалистов портала, чтобы не оказаться случайно вовлеченным в долгие разговоры во время путешествия, следует подготовиться заранее и придумать себе как можно больше интересных дел, которые скрасят поездку. Например, взять с собой книгу, кроссворд, скачать музыку, фильмы или компьютерные игры.

Еще одним действенным способом «нейтрализации» болтливых попутчиков в поездах является сон. Зайдя в купе, можно сразу повернуться лицом к стене и лечь спать: даже самый общительный пассажир не станет беспокоить спящего. «Да и уже начавшуюся беседу никогда не поздно прервать, вежливо сославшись на усталость или плохое самочувствие», — дали совет эксперты.

Кроме того, желающим провести время в тишине порекомендовали покупать билеты на верхние полки. Уединиться наверху гораздо проще, чем внизу — никто не присядет рядом и не попытается «излить душу», уверены специалисты. Однако данный способ связан с рядом других неудобств. Например, чтобы посидеть на нижней полке, нужно договариваться с соседями снизу, а сумки скорее всего придется поднимать на верхние багажные полки.

Последним необычным советом с путешественниками поделился один из читателей «Тонкостей туризма»: «Если не боитесь конфликта, можно просто попросить замолчать. Если же конфликт нежелателен, то лично я всегда начинаю сам болтать разную чушь. Говоруны терпеть не могут слушать. Если сумеете вынести ему мозг, он от вас отстанет».

Ранее россиянка проехалась в купе нового двухэтажного поезда до Санкт-Петербурга и описала поездку фразой «это каторга». Туристка уточнила, что по сравнению со стандартными размерами, габариты нового купе были урезаны вдвое, а лежачие места, особенно верхние, абсолютно некомфортны для пассажиров.