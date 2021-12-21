Россиянка проехалась в двухэтажном поезде и описала поездку фразой «это каторга»

Российская туристка проехалась в купе нового двухэтажного поезда до Санкт-Петербурга и описала поездку фразой «это каторга». О путешествии она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, ей пришлось купить билет на второй этаж поезда, так как первый был полностью выкуплен. Кроме того, россиянка решила взять с собой велосипед — однако уже на месте выяснилось, что даже в сложенном виде двухколесный транспорт не входит в купе.

«Купе такое крохотное, что нам стало не по себе. Велосипеды никак не хотят влезать в купе в багажные скважины. Они настолько узкие, что при разложенным виде на запчасти велосипеды не пролазили. Кое-как мы пропихнули рюкзаки под нижние полки, а велосипеды утрамбовали в центре комнаты. Все, больше никуда и никак, никто не поместится», — пожаловалась на габариты купе автор блога.

Россиянка уточнила, что по сравнению со стандартными размерами, габариты нового купе были урезаны вдвое. По ее мнению, кабины стали слишком сплющенными, а лежачие места, особенно верхние, абсолютно некомфортны для пассажиров, тем более для высоких и крупных людей.

«Слушайте, это настоящий прикол, которого я ну никак не ожидала. В ту ночь я не могла уснуть, все боялась за пассажира, который мог прийти и начать конфликтовать по поводу велосипедов», — рассказала о своих переживаниях путешественница.

Тем не менее, внешний вид поезда девушка назвала модным. Отдельно она отметила распределительные урны для пищевых отходов, пластика и бумаги, однако ее не устроило количество туалетных комнат — всего три на два этажа.

«На своем глупом примере советую сдавать велосипед в багажное отделение, хоть он подходит под все параметры багажа для купе. И никогда не покупайте верхние места на втором этаже», — посоветовала туристка.

Ранее в июле россиянка проехалась на боковушке у туалета нового фирменного поезда «Белые ночи» и назвала его главные минусы. Так, одним из недостатков туристка стало сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком, из-за чего было невозможно принять полусидячее положение.

