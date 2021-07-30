Россиянка проехалась в плацкарте фирменного поезда и назвала его главные минусы

Россиянка проехалась на боковушке у туалета нового фирменного поезда «Белые ночи» и назвала его главные минусы. Впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, билет на поезд в Вологду она покупала за два дня до поездки — свободных мест почти не было и ей досталась верхняя полка у туалета. Автор отметила, что предвкушала в путешествии «веселуху».

Главным недостатком россиянка назвала сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком, из-за чего теперь невозможно принимать полусидящее положение.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

«Я не рекомендую ехать на верхней полке тем, у кого клаустрофобия. Реально чувство, что потолок давит сверху и вы не можете выпрямиться», — возмутилась она.

Тем не менее туристка выделила достоинства нового состава — столики с шахматной доской, индивидуальные розетки, «приличные» уборные и плотно закрывающаяся дверь к туалетам, благодаря которой до пассажиров почти не доносятся неприятные запахи.

Ранее в июне российский турист остался в восторге от трехдневной поездки на боковушке у туалета в российском поезде. По его словам, в них над верхними полками предусмотрено больше свободного пространства, чтобы было удобно сидеть, а с двух сторон от спального места были специальные стенки, чтобы не съезжал матрас.