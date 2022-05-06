ООН заявила об исчезновении восьми пророссийски настроенных украинцев

Верховный комиссар ООН Бачелет заявила об исчезновении восьми пророссийских украинцев

Организация Объединенных Наций (ООН) зафиксировала восемь случаев, вероятно, насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на территории, подконтрольной Киеву, об этом на заседании Совбеза организации заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, пишет РИА Новости.

По ее словам, эти случаи задокументированы. Специалисты предполагают, что имеют дело с насильственным исчезновением людей. Кроме того, Бачелет рассказала, что аналогичные инциденты происходят в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Комиссар обвинила участников конфликта в жестоком обращении с военнопленными. «Я призываю стороны конфликта расследовать все нарушения международного права в сфере прав человека», — добавила она.

Ранее наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, на условиях анонимности рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами. По его словам, украинские солдаты казнят взятых в плен российских военнослужащих.