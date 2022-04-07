Наемник из Дании рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами

Наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, на условиях анонимности рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами. Об этом сообщает телеканал TV2.

Датчанин сообщил, что украинские солдаты казнят взятых в плен российских военнослужащих. Он назвал это военным преступлением и заверил, что сам не принимал участия в казнях. «Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — заявил наемник. Он также рассказал, что успел познакомиться с несколькими пленными россиянами до их казни.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что любые военные преступления, в том числе расстрел солдатами украинской армии военнослужащих из России, необходимо расследовать. Он также призвал провести международное расследование всех событий на Украине.

7 апреля американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. Журналисты выяснили, что видео, распространенное в сети, было сделано 30 марта к западу от Киева, в районе села Дмитровка, в нескольких километрах от города Буча.