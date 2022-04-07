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Наемник из Дании рассказал об убийствах российских военнопленных

Наемник из Дании рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, на условиях анонимности рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими солдатами. Об этом сообщает телеканал TV2.

Датчанин сообщил, что украинские солдаты казнят взятых в плен российских военнослужащих. Он назвал это военным преступлением и заверил, что сам не принимал участия в казнях. «Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — заявил наемник. Он также рассказал, что успел познакомиться с несколькими пленными россиянами до их казни.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что любые военные преступления, в том числе расстрел солдатами украинской армии военнослужащих из России, необходимо расследовать. Он также призвал провести международное расследование всех событий на Украине.

7 апреля американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. Журналисты выяснили, что видео, распространенное в сети, было сделано 30 марта к западу от Киева, в районе села Дмитровка, в нескольких километрах от города Буча.

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Николай Чигасов
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