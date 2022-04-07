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НАТО призвало расследовать военные преступления украинской армии

Столтенберг признал необходимость расследования расстрела военных России солдатами Украины

Фото: Benoit Doppagne / globallookpress.com

Любые военные преступления, в том числе расстрел солдатами украинской армии военнослужащих из России, необходимо расследовать, признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО. Его выступление доступно на YouTube-канале El Pais.

«Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно быть рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил генсек НАТО. Он также призвал провести международное расследование всех событий на Украине.

Ранее американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. Журналисты выяснили, что видео, распространенное в сети, было сделано 30 марта к западу от Киева, в районе села Дмитровка, в нескольких километрах от города Буча.

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Николай Чигасов
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