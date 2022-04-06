NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России

The New York Times подтвердила подлинность видео расправы над российскими солдатами

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России.

Журналисты выяснили, что видео, распространенное в сети, было сделано 30 марта к западу от Киева, в районе села Дмитровка в нескольких километрах от города Буча. Утверждается, что военные попали в плен во время отвода войск от украинской столицы.

На кадрах видно, как группа украинских солдат расстреливает мужчину в камуфляже с курткой на голов, который лежит на дороге в луже крови, но еще подает признаки жизни. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. При этом у одного из них руки связаны за спиной. Неподалеку от места убийства виднеется бронемашина БМД-2.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что смотрела видеозапись.

У меня каких-либо подтверждений или оценок подлинности кадров или публикации The New York Times Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Военное преступление

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Следователям велено возбудить уголовное дело после публикации в сети видео с моментом расстрела пленного.

Бастрыкин поручил подчиненным выяснить обстоятельства произошедшего, точное время и место съемки, установить личности причастных к преступлению. В ведомстве указали на грубое нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, допущенные военнослужащими ВСУ и других украинских воинских формирований.

События в Буче

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала те кадры провокацией Киева, представляющей собой «очередное преступление украинских властей» и «преступную инсценировку якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими». Дипломат заявила о достаточности доказательств невиновности России в случившемся, добавив, что за время нахождения города под контролем российских войск от насильственных действий не пострадал ни один мирный житель.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что ситуацию в Буче необходимо расследовать, однако нужно реальное, беспристрастное и независимое расследование. Он напомнил о различного вида расследованиях, где «Россия не была стороной, которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать, как независимые». Необходимо избежать подобной ситуации, заключил Песков.