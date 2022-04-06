Захарова назвала цель украинской провокации в Буче

Мария Захарова назвала провокацию в Буче очередным преступлением украинских властей

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала цель провокации украинских властей в городе Буча. Об этом она высказалась во время брифинга.

По словам Захаровой, провокация в Буче является «очередным преступлением украинских властей» и представляет собой «преступную инсценировку якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими».

Дипломат заявила о достаточности доказательств невиновности России в случившемся в Буче, добавив, что за время нахождения города под контролем российских войск от насильственных действий не пострадал ни один мирный житель.

«Очевидно, что этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее сообщалось, что во время брифинга Захарова объяснила задержку реакции России по событиям в Буче. Она указала на то, что Москва провела первичную проверку, прежде чем давать официальные комментарии, и упрекнула западных политиков и СМИ в поспешности вердикта, вынесенного российским военным.