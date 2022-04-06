Захарова объяснила задержку реакции Москвы по событиям в Буче

Захарова объяснила первичной проверкой задержку реакции Москвы по произошедшему в Буче

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила задержку реакции Москвы по событиям в украинской Буче тем, что российская сторона хотела провести первичную проверку, прежде чем давать официальные комментарии. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, 3 апреля, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и были выявлены свидетельства того, что там произошло, западные СМИ и политики, даже не пытаясь проверить правдивость фотографий, опубликовали вердикт российским военным.

«Подождите. Ведь для того, чтобы что-то подтвердить или опровергнуть, нужно хотя бы разобраться. Вам не кажется, что на это требуется время? Так ровно на это и делается ставка. Они специально используют эффект массового вброса», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что без первичной проверки невозможно делать официальные комментарии. «Несмотря на всю абсурдность заявлений, которые были сделаны, эта проверка действительно проходила», — сказала Захарова. По ее итогам, отметила она, российская сторона сразу же запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На распространяемых кадрах были видны тела людей. В Кремле заявили, что произошедшее необходимо расследовать, однако нужно реальное, беспристрастное и независимое расследование.