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Мужчина спас собаку от роя ос и бросил жену с детьми в опасности

Daily Mirror: мужчина спас собаку от роя ос, но бросил в опасности жену с детьми

Фото: James Wainscoat / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала, что муж бросил ее и новорожденных детей в опасности, но спас свою собаку, когда на них налетел рой ос. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам женщины, она вместе с садовником Джиной пропалывала сорняки в саду дома, а муж подстригал кусты. Он случайно потревожил осиное гнездо, из которого сразу же вырвался рой агрессивных насекомых. Увидев это, мужчина промчался мимо жены и детей, схватил на руки собаку и скрылся в доме, заперев за собой дверь.

Джина первой поняла, что происходит, после чего женщины вместе с детьми бросились в сарай и спрятались там. «У нас не было с собой телефонов. Мы просидели там довольно долго и видели, что в саду полно ос», — рассказала автор поста. Тем временем ее муж отдыхал в доме с собакой и ел бутерброд. В конце концов рой заметила соседка семейства и вызвала дезинсектора, который очистил сад от насекомых.

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«Я злилась, а муж говорит, что это была просто защитная реакция, но это еще хуже. Его защитная реакция заключалась в том, чтобы бросить жену и детей», — возмутилась женщина.

Большинство пользователей Reddit осудили поведение мужчины, а некоторые даже призвали автора поста серьезно задуматься о своем браке. Один из них написал: «Возможно, его нельзя винить за то, что он инстинктивно убежал в дом. В чем его можно винить, так это в том, что он сидел там и ничего не делал». А другой добавил: «Я, конечно, не знаю точно всей ситуации, но удивлен, что он не надел длинную куртку и брюки и не попытался побежать в сарай с телефоном, чтобы убедиться, что все в порядке, и позвонить в службу спасения».

Ранее сообщалось, что в США медведь погнался за супружеской парой и их собакой по улице города и попал на видео. Мужчина попытался отпугнуть медведя громкими криками, но на хищника это не подействовало и он продолжал бежать на супругов.

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Рузанна Акмалтдинова
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