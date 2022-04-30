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Погоня медведя за супружеской парой и их собакой попала на видео

WKMG-TV: медведь погнался за супружеской парой в штате Флорида и попал на видео

В США медведь погнался за супружеской парой и их собакой по улице города и попал на видео. Об этом сообщает WKMG-TV.

Инцидент произошел в городе Апопка, штат Флорида. Как рассказали Джейсон и Рэйчел Смит, они отправились выгулять свою таксу около половины десятого вечера во вторник, 26 апреля. «Собака занималась своими делами, когда медведь вышел из-за машины моего соседа и сразу же бросился на нас», — рассказал Джейсон.

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Мужчина попытался отпугнуть медведя громкими криками, но на хищника это не подействовало, и он продолжал бежать на супругов. Джейсон и Рэйчел вместе с собакой бросились к дому, а медведь пустился в погоню за ними. Американцы со своим питомцем успели заскочить в дверь за несколько секунд до того, как медведь достиг крыльца. Обнаружив, что у люди скрылись, животное ушло.

Джейсон Смит добавил, что через пару часов медведь вернулся. «У нас во дворе перед домом есть фонтан. Я думаю, может быть, он просто пытался попить», — предположил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Калифорния всю зиму жаловалась на доносившиеся из-под дома звуки. Позже выяснилось, что под ее жилищем устроились на зимовку медведица и четыре медвежонка.

Никита Савин
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