Названы страны с самыми низкими ценами на бензин

Эксперт Кузнецов заявил, что литр бензина в Алжире стоит 0,32 доллара

Николай Кузнецов, врио завкафедрой статистики Государственного университета управления, назвал страны, в которых бензин стоит дешевле всего. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, цены на бензин в мире выросли следом за нефтью. В начале мая текущего года они составляют порядка 1,33 доллара за литр. Однако стоимость бензина кардинально отличается в разных странах. Например, самый дорогой бензин сейчас в Гонконге (2,78 доллара за литр) и Норвегии (2,41 доллара). Самые низкие цены — в Алжире (0,32 доллара) и Кувейте (0,34 доллара). «Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже: известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 доллара за 1 литр», — заявил Кузнецов. При этом он пояснил, что, с учетом всего происходящего в этих странах, такие цены не имеют ничего общего с реальной экономикой.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.