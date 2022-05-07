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В Севастополе отреставрировали диораму о героической обороне города

В Севастополе после реставрации открыли диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Фото: Еланчук / РИА Новости

В Севастополе после реставрации открыли диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», посвященную героической обороне и освобождению города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, реставраторы постарались сохранить историческую подлинность всех элементов, а также использовать приемы и материалы, максимально соответствующие времени. Смотровая площадка станет доступна для посещений с 7 мая.

Диорама отражает решающий момент взятия последнего рубежа при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Автором полотна размером 25,5 на 5,5 метра стал заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Мальцев.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, диорама считается популярным туристическим объектом.

Ранее в мае в Севастополе захотели восстановить храм Святого Иоанна Воина, который был заложен в 1913 году. По словам благочинного Севастопольского округа Сергия Халюты, строение является последним храмом, построенным в городе до революции.

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Мария Гейн
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