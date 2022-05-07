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Диетологи назвали способы сохранить фигуру во время майских праздников

Специалисты посоветовали следить за приемом алкогольных напитков и сохранять режим сна

Фото: Evan Wise / Unsplash

Диетологи Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ назвали способы сохранения фигуры во время майских праздников. Их советы приводит РИА Новости.

По словам специалистов, в выходные дни сбиваются биологические ритмы, вследствие чего повышается аппетит и замедляется метаболизм. «При позднем пробуждении сбивается режим приема пищи, изменяется выработка гормонов, от которых в том числе зависит физическое состояние и аппетит... Во избежание набора веса нужно контролировать режим сна, приемы пищи и алкоголя», — объяснили эксперты.

В беседе с агентством врачи порекомендовали на майских праздниках сохранить привычный режим сна, следить за приемами пищи и спиртных напитков, включать в свой рацион больше свежих овощей и зелени. Кроме того, они отметили, что стоит отдать предпочтение блюдам с высоким содержанием клетчатки и низкокалорийным алкогольным напиткам — например, шампанскому и белому вину.

В заключение специалисты посоветовали пить больше минеральной воды и не забывать про прогулки и тренировки.

В апреле российский эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала способ похудеть в талии и сохранить объем в бедрах и груди. Доктор заявила, что специальной диеты нет, а избавиться от лишних килограммов помогут специальные упражнения, которые направлены на прорабатывание определенных групп мышц.

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Мария Винар
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